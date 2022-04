Marc HENNINOT

MES OBJECTIFS :

• Réalisations sur tous supports (papier, web, smartphone) en développant l’automatisation de mise en page de qualité (XML, ebook, CMS…).

• Gestion de dossiers, suivi de fabrication, fournir de la formation.



ACTIVITÉS :

Auto-entrepreneur / intérimaire, CDD. J'étudie toute proposition avec attention.



COMPÉTENCES :

Prépresse

InDesign (avec XML),

XPress (avec XTags),

Illustrator, Photoshop, Acrobat, FrameMaker, Word…



Suivi de fabrication

FlightCheck, Instant PDF,

ProLexis, typo., flashage



Autres

Snow Leopard, Windows 7

Montage complet de 5 PC.

ebook : en ePub et PML smartphone, tablette : formatage (macro Word ou InDesign).



Web 2.0

Dreamweaver :

xHTML, CSS, XML,

PHP 5, MySQL, Javascript,

Flash, ActionScript 2, Joomla,

SPIP, WordPress, phpBB.



Réseaux Mac & PC

Cisco Packet Tracer,

WireShark.



Langues

Anglais : lu/parlé.

Hongrois et allemand : notions.

Mise en page en cyrilliques et latines sur plusieurs années.



Mes compétences :

Actionscript

Adobe Illustrator

E-pub

Ebook

EPub

Flash

Graphiste Freelance

indesign

Javascript

Joomla

Joomla!

Maquettiste

MySQL

PHP

SPIP

Webmaster

XML

Xpress