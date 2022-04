Marc-Henri FAGLA

Passionné par la psychologie et tout ce qui touche le développement du potentiel humain depuis mon enfance,j'ai ,après des études professionnelles en Education des adultes,aterri dans le monde du conseil qui est très passionnant. Je me définis comme un éveilleur de potentiel car en définitive qu'il s'agisse d'une personne ou d'une organisation,il est toujours question de lever des blocages réels ou mentaux afin de permettre au client de développer son plein potentiel.j'adore les voyages,la poesie et les fleurs.Je crois avoir déjà vécu à l'époque de la renaissance.



Mes compétences :

Audit

Coaching

Décentralisation

Développement organisationnel

Développement personnel

E-learning

ELearning

Formation

Formation de formateurs

Ingénierie

Ingénierie de formation

TRE