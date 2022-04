Marc-Henri VIDALES

La Présentation se fait sur plusieurs points:

- Professionel.

Etudiant au CESI jusqu'en 2013, mon parcours scolaire m'a permis de faire des choix qui m'ont menés à devenir un ingénieur de demain. Je mène ma formation en alternance au sein de l'entreprise Carbone Savoie (Groupe RIO TINTO ALCAN) situé à Lannemezan.



- Personnel.

Mon implication extra professionnelle se fait au travers d'une association de musique dont je suis le président. Notre intérêt: faire connaître par des compositions et des reprises révisés un style de musique propre à nos émotions, centré sur le pop rock.

Mon goût pour les voyages/sorties en France, me permet de m'évader vers de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Les rencontres et certaines découvertes peuvent se montrer intéressante et peuvent lié le plaisir personnel au professionnel.



Mes compétences :

Présentation powerpoint

Gestion de projets

Électrotechnique

Organisation du travail

Informatique bureautique

Suivi de projet

Animation de réunions

Organisation d'évènements

Amélioration continue et performance

Suivi budgétaire

Mécanique

Automatismes industriels

Responsable

Humour

Solidworks

Microsoft Office + Visual Basic pour Application

Internet

Autocad