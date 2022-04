Marc Henry SOLANGE

Après l'écriture de plusieurs ouvrages : Grand Cœur Malade, Un bruit qui court à Monaco, L'écrivain à abattre, Et si c'était à refaire, Le diable voyage en jet privé, Barrabas: Prince des Faussaires, L'homme qui se cachait pour mourir j'ai mis à contribution mon expérience de l'édition pour développer un groupe dont je suis aujourd'hui directeur de publication. Notre groupe comprend à ce jour deux maisons d'éditions, une société de distribution et un imprimeur.

La multiplicité de nos services permet à tout auteur de publier et faire connaître son livre.