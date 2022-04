UBIFRANCE, l'agence française pour le développement international des entreprises est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur(www.ubifrance.fr).



Mes missions :



- Accompagnement et promotion des entreprises françaises à l'étranger : organisation de "Pavillon France" sur les salons internationaux, missions collectives d'entreprises, rencontres acheteurs et colloques à l'étranger avec une thématique Environnement,



- Rédacteur de la "Lettre de veille international Environnement" adressée mensuellement à plus de 200 abonnés de la filière,



- Conseil et orientation des entreprises : analyse des marchés environnementaux, à fort potentiel de croissance et développement .



- Compétence particulière sur la Filière Eau & Assainissement .





Pré-programme principaux rendez-vous UBIFRANCE pour 2013 pour la Filière Eau et assainissement que je suis :



De janvier à avril :

EMIRATS ARABES UNIS : Pavillon France Salon WFES (janvier)

INDE : Rencontres acheteurs eau (Bangalore, Chennai) à l’occasion du salon EVERYTHING ABOUT WATER (février)

COTE D’IVOIRE : Vendre à l’ONEP (Office national de l’eau potable) (mars)

CANADA : Pavillon France Salon de l’environnement AMERICANA (mars)

BULGARIE : Rencontres et Colloque d’affaires eau, marché et projets (avril)



De mai à juin :

CAMEROUN - CONGO : Rencontres d’affaires – Colloque eau (juin)

ALGERIE : Pavillon France Salon de l’eau SIEE POLLUTEC (mai)



De septembre à décembre :

AFRIQUE DU SUD : Mission découverte environnement (septembre)

MAROC : Pavillon France Salon de l’environnement POLLUTEC (octobre)

ETATS-UNIS : Vendre aux opérateurs du marché de l’eau (octobre)



Mon contact : marc.hernandez@ubifrance.fr - +33 1 40 73 30 61





Mes compétences :

Assainissement

Déchets

Dépollution

Environnement