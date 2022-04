Marc HÉROGUELLE

Bonjour,



Vous êtes dans le monde de l'assurance, et vous recherchez un collaborateur.



J'ai dix ans de pratique et une licence en assurances.

Je suis méthodique, avec une forte capacité d'analyse, et je maîtrise la relation client.

Mon âge n'est pas un frein, mais un gage de stabilité et de savoir-faire, et je compte travailler jusqu'à 65 ans.



Au plaisir d'en discuter de vive voix avec vous.



Mes compétences :

Relationnel

Analyse

Rigueur

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word