Marc HEYSE

Après quelques années passées dans l’industrie automobile où j’ai développé un sens prononcé de la rigueur et de la réactivité, j’ai souhaité marquer un tournant dans ma vie professionnelle et donner un souffle nouveau à ma carrière, tout en organisant ma fonction dans un contexte industriel dynamique… ALSTOM, acteur majeur dans le domaine du transport Ferroviaire, me permet de combler pleinement ces attentes du projet professionnel que je me fixe. Mon ouverture d’esprit, mon adaptabilité et mon enthousiasme me permettent aujourd’hui d’aborder ce projet, qui s’il est différent de ceux rencontrés dans l’automobile, n’en reste pas moins passionnant.



Mes compétences :

Anticipation

Capacité de synthese

Capacité de synthèse et d'analyse

Communication

Connaissance du terrain

du Management

Innovation

Management

Ressource humaine

Synthèse