Kitesurfeur depuis 10 ans, Marc Hocquet a choisi de vous faire partager sa passion : la glisse. Moniteur diplômé (France et international), il vous accompagne dans votre progression en adaptant sa pédagogie à vos objectifs et à vos expériences sportives antérieures.



Son expérience en formation de jeunes grimpeurs vous apporte une approche structurée et didactique dans la gestion de votre progression et sur tous les aspects "sécurité".



Marc vous fera découvrir le site naturel préservé de la baie de Wissant (Grand Site de France). Un des meilleurs sites Européen de pratique pour les activités nautiques (meilleures statistiques de vent).



Son gîte vous accueille pour prolonger vos séjours sportifs.



