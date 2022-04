Marc HONBA

À la recherche d’une expérience forte et enrichissante et aimant le travail en équipe, j’aimerais donner

une véritable impulsion à ma carrière et rejoindre un environnement professionnel stimulant et

dynamique au sein d'une structure.

Issue d'une formation de gestionnaire de paie en 2016 et consolidé par un stage conventionné, avec mon profil gestionnaire de paie junior, j'ai acquis des compétences et les connaissances souhaités pour ce post. J'aimerais vivement

apporter davantage de renseignements sur mes compétences et vous exposer mes motivations.



Mes compétences :

Constituer les dossiers administratifs et contrôle

Saisie des éléments variables de paie

Publication d’offres d’emploi sur indeed et APC

Mise à jour et suivi du registre unique du personn

Gestion des dossiers prévoyance, mutuelle suivi ad

Gestion des tickets restaurant

Gestion des contrats, des avenants (suivi délai de

Réaliser tout type d’attestations

Assurer la gestion du courrier

Assurer l’accueil physique et téléphonique du pers

Assurer la gestion et le suivi de l’absentéisme mé