Marc HOUIN

Dirigeant d'une filiale appartenant au groupe autrichien Kohlbach, ma mission est d'assurer le développement et suivi d'affaires dans l'énergie thermique biomasse de moyenne et forte capacité pour l'industrie et les collectivités.



Ayant eu un cursus atypique dans le secteur de l'industrie du bois, j'ai su prendre à certains stades de ma jeune carrière, des challenges qui m'ont permis de confirmer des compétences dans les relations en B to B.



En parallèle, mon intérêt pour la technologie et le droit des affaires a complété mes compétences pour nouer des relations commerciales avec des clients ou des fournisseurs. Étant bilingue allemand, mes relations avec les pays germanophones sont optimales pour établir des liens performants.



Aujourd'hui, mes qualités d'écoute, de remise en cause et de cohésion d'équipe me permette d'assurer une adaptation rapide aux attentes de mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Project manager

Dessin industriel

Énergies Renouvelables

Commercial