Marc-Hubert Depret est Maître de Conférences en Sciences Economiques à l'Université de Poitiers. Il enseigne à l’Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers. Il mène ses activités de recherche au sein du Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière. Il est aussi membre du Recherche sur l’Innovation.



Principaux thèmes de recherche :

— Economie, politique, financement et géographie de l’innovation

— Résilience territoriale, clusters technologiques et réseaux d’entreprises

— Gouvernance d’entreprise, performance et responsabilité de l’entreprise

— Economie et industries de la santé (industrie pharmaceutique, biotechnologies)

— Environnement, technologies propres, green business et smart cities



Principales publications récentes ou à paraitre :

2012 Mondialisation et résilience des territoires : Trajectoires, dynamiques d’acteurs et expériences locales, Presses de l'Université du Québec, Québec [ouvrage collectif édité en collaboration avec A. Hamdouch et C. Tanguy].



2012 Clusters, Networks and Entrepreneurship, In: Carayannis E.G., Dubina I.N., Seel N., Campbell D.F.J., Uzunidis D. (eds.) Encyclopedia on Creativity, Invention and Entrepreneurship, Springer, New York, forthcoming [en collaboration avec A. Hamdouch].



2012 Green Business and Entrepreneurship, In: Carayannis E.G., Dubina I.N., Seel N., Campbell D.F.J., Uzunidis D. (eds.) Encyclopedia on Creativity, Invention and Entrepreneurship, Springer, New York, forthcoming [en collaboration avec A. Hamdouch].



2012 « Globalisation, innovation et échelles géographiques des dynamiques de résilience territoriale : Eléments de problématisation et analyse empirique à partir de trois études de cas », In : J.-L. Klein (dir.) Pour une nouvelle mondialisation : Le défi d'innover, Presses de l'Université du Québec, Québec, à paraître [en collaboration avec A. Hamdouch et C. Tanguy].



2012 “Clean Technologies and Perspectives of the “Green Economy” in Emergent and Developing Countries: Foundations, Opportunities and Constraints”, In: Laperche B., Levratto N., Uzunidis D. (eds), Innovation, Growth and Sustainable Development: The New Eco-tech Paradigm, Edward Elgar, Cheltenham, pp. xx-xx [en collaboration avec A. Hamdouch].



2011 “Multiscalar Clusters and Networks as the Foundations of Innovation Dynamics in the Biopharmaceutical Industry”, Région et Développement, n° 33-2011, pp. 227-268 [en collaboration avec A. Hamdouch]. (http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R33/Depret%20Hamdouch.pdf )



2010 « Politiques d’innovation, espace régional et dynamique des territoires : Un essai de caractérisation dans le contexte français », Innovations – Cahiers d’Economie de l’Innovation, n° 33, 2010/3, pp. 85-104 [en collaboration avec A. Hamdouch, J.-L. Monino et C. Poncet].(http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INNO_033_0085 )



2010 “Policy Integration Strategy and the Development of the “Green Economy”: Foundations and Implementation Patterns”, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 53, n°4, June, pp. 473-490 [en collaboration avec A. Hamdouch]. (http://www.informaworld.com/smpp/content ~db=all~content=a922400756~frm=titlelink)



2009 « Clusters, réseaux d’innovation et dynamiques de proximité dans les secteurs High-Tech : Une revue critique de la littérature récente », Revue d’Economie Industrielle, n° 128, 4ème trimestre, pp. 21-52 [en collaboration avec A. Hamdouch] (http://rei.revues.org/4067 )



2009 « Quelles politiques de l'innovation et de l'environnement pour quelle dynamique d'innovation environnementale ? », Innovations – Cahiers d’Economie de l’Innovation, n° 29 (2009-1), février, pp. 127-147 [en collaboration avec A. Hamdouch] (http://www.cairn.info/revue-innovations-2009-1-p-127.htm ).



