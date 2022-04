Bonjour



J'ai 46 ans, homme de terrain, Cadre Commercial et Manager ayant exercé dans divers domaines en produits à valeurs ajoutées, tels que : l'Assurance - l'Intérim et les consommables pour une clientèle de particuliers et de professionnels.



Je m'intéresse aujourd'hui au domaine de la gestion de patrimoine.

Le hasard des rencontres a fait que j'ai reçu une topographie du métier. La richesse de l'approche du conseil client m'a séduit.



Je souhaite poursuivre cette découverte en prenant contact avec d'autres professionnels, Gestionnaires de patrimoine, ainsi que les Notaires, Avocats fiscaliste et banquiers, pour des échanges d'expériences.



Je suis toujours en activité et touche un large public en région Parisienne et Vendéenne.

De ce fait, pour l'année 2007, je peux me positionner en tant qu'apporteur d'affaire, le temps d'amorcer ma reconversion si l'approche est concluante.



Qu'en pensez vous ?



Je suis joignable au : 06 71 41 83 73



Marc HUNEVALD



Mes compétences :

Apporteur d'affaires

Défiscalisation

Finance

fiscaliste

gestion de patrimoine