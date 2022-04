Marc HÜSLER

Je recherche des contacts dans les soins énergétiques et la M.T.C. qui sont mes passions depuis un bon nombre d'années. J' ai étudié et pratique les soins avec les cristaux et perfectionné cette discipline grace a une formation de 6 ans en shiatsu avec un maitre japonais. J'anime des stages sur le shiatsu et la découverte des énergies minérales. J'aimerais partager ces techniques avec vous, échanger les expériences vécus. Ce sont les différences qui enrichissent. Si j'ai éveillé votre curiosité tant mieux et à bientôt.



Mes compétences :

lithothérapie

Médecine chinoise

Shiatsu

Taiji quan