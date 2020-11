Marc LAUFER

Consultant chez Altran depuis 1995, j'ai accompagné 10 clients différents dans des environnements techniques très variés allant des applications web et métiers, SI, plates-formes de service, téléphonie fixe et mobile, validation...

Mes dernières et principales expériences :

Actuellement : Responsable recette sur un Programme de fusion/migration, pour le compte du groupe BPCE. Suivi des recettes métiers Risques et Finance, accompagnement des métiers, reporting recette.



En 2006, pour Bouygues Telecom, jai piloté la recette de la nouvelle messagerie vocale, en coordonnant 9 MOE ainsi que le fournisseur. La totalité des clients mobile Bouygues Telecom ont ensuite été migrés vers cette nouvelle plate-forme. En parallèle, jai élaboré un nouveau modèle de reporting synthétique et visuel qui a été proposé et généralisé à lensemble du Service



En 2008, à la Direction du SI Telecom de la SNCF, en tant quAMOA, jai lancé ou fait évoluer 3 applications du SI Télécom utilisées par le personnel de cette Direction, ce qui a permis notamment de simplifier et dautomatiser certaines opérations récurrentes à ces utilisateurs. Je lai aussi accompagné dans la phase de changement



En 2010, pour le compte dOrange Business Services, en tant que MOA technique, jai participé au lancement de la nouvelle offre de visioconférence. Jai rédigé les spécifications fonctionnelles dans le cadre de la refonte du portail de réservation des salles de visioconférence et jai piloté et réalisé la migration des clients actuels vers ce nouveau portail.



En 2012, à la DSI de Bouygues Telecom, en tant que Responsable Assurance Produit sur des programmes transverses, jai piloté et suivi les mises en service de projets Fixe FAI à destination des clients ou chargés de clientèles de Bouygues Telecom. Jai notamment piloté avec succès une mise