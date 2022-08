Marc LESIEUR

CHEA 2013, 15 ans de Management Commercial dans l'assurance dans le courtage et en compagnies, tant en Direction Commerciale (Antenia), en Business Development (SPB) qu'en fidélisation de comptes stratégiques (Europ-assistance/ Generali).



Mon parcours s'est construit autour de:

- L’esprit d’entreprise, la création d'offres innovantes et le montage de partenariats

- Le management de projets tant en mode hiérarchique qu’en coordination d’équipes de spécialistes

- Le développement d'un réseau professionnel qualifié



Mon expertise est renforcée par le CHEA sur la vision globale et stratégique du secteur



Mes compétences :

Assurance

Santé

Assurances de personnes

Prévention

Banque