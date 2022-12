Bonjour , je suis photographe professionnel depuis plus de 20 ans , spécialisé dans le reportage de presse , l'industrie ou l'événement . Je travaille pour le quotidien Ouest-France tout en réalisant des reportages divers et variés , comme dans le médical pour le groupe HGO , Nantes Métropole , le CREA de Nantes pour la folle journée , l' O.N.P.L et d'autres clients fidèles...