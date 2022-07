Marc MERSAK

J'aspire à redynamiser mon parcours professionnel en intégrant une entreprise, pouvant m'ouvrir des perspectives stimulantes.

Ma dernière expérience professionnelle m’a permis de mener à terme et de réaliser des missions en toute autonomie.

Mon parcours professionnel m’a amené à définir, planifier et coordonner les différentes tâches de travail du personnel.

Mes qualités de manager, m'ont permis de gérer, former et motiver en toute sécurité les équipes.

Prévoyant, technicien, ayant un bon sens de l'analyse et de l’écoute, j'ai toujours réussi à respecter les délais de production et leur coût.

De plus, j'ai travaillé sur des investissements qui m’ont permis de développer une bonne maîtrise dans la gestion des projets.

Ayant le sens des responsabilités, dynamique et volontaire, je pense avoir toutes les qualités requises pour rejoindre votre équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mécanique générale

Électricité industrielle

Automatismes industriels

Informatique

Informatique industrielle

Gestion de la production

Comptabilité générale

Gestion de la relation client

Secourisme

Reconnaissance travailleur handicapé