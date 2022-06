Après 22 années riches en expérience au niveau des R.H., je cherche une nouvelle mission dans le CONTROLE DE GESTION SOCIALE dans la continuité de précédentes missions (REPORTING ETUDES R.H. REMUNERATIONS ET STATISTIQUES, SIRH et RELATIONS SOCIALES)



résumé PARCOURS :

2019-2023 FTVS Resp CGS ET PAYE

2014.15 FENWICK Resp Contrôle de Gestion Sociale (78)

2013 (Cdd 8 mois) RENNES METROPOLE S.I.R.H. (35)

2012-13 Master RRH + 2 stages CNAM RENNES (35)

2003-2011 (CDI 8 ans) PHOTOSERVICE (Relations Sociales, Reporting et Etudes RH) (95)

1999-2002 (CDI 3.5 ans) FRANCE TELECOM EGT (Rémunérations, Statistiques) (92)

1998-1999 Divers Cdd en Administration du personnel et paie (75)



Mes compétences :

XOTIS STUDIO+ et MEDIA

Word+++

Hypervision

Excel+++

As400

Sap hr

Powerpoint+

Business objects

Discrétion

Rigueur

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino