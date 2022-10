Marc NASPLEDA

Passionné par l'aventure humaine et l'Humain, tel le Colibri, ''je fais ma part'' afin de Soulager, Apaiser, libérer, Accompagner mes patients vers une homéostasie holistique. Traduisez, un équilibre Energie - Corps - Esprit.

Ainsi les thérapies que je pratique me permettent d'adresser l'une de ces sphères ou leur globalité. En effet derrière une douleur, se cache toujours une souffrance, et derrière une souffrance écoutée et libérée un nouveau monde des possibles et d'harmonie s'ouvre à tout un chacun.

Vous qui lisez ceci, à l'idée de le savoir, vous ressentez que c'est possible et déjà, cet espoir vous inspire.

Alors...

...Donnez-vous la Chance d'aller mieux!



Mes compétences :

PREPARATION MENTALE

MEDITATION

RESONNANCE

REÏKI

EUTAPTICS

COHERENCE CARDIAQUE

EFT

HYPNOSE COHESIVE

DIEN CHAN

Programmation Neuro Linguistique