"L’accession aux Marchés Publics est administrativement lourde et complexe, souvent coûteuse pour un entrepreneur quasi à temps plein sur la maîtrise de son entreprise et le développement de celle-ci."



C'est souvent ce que pensent les chefs d'entreprises artisanales.



La structuration administrative de l'entreprise autour des marchés publics est un levier de développement.



MO SERVICES Consult agit ponctuellement et par missions, avec les Entrepreneurs qui souhaitent saisir de nouvelles opportunités :



• Par le développement de la capacité de réponses à des Marchés Public Adaptés (MAPA).

• Par vos besoins de Renforts lors de constitutions de procédures formalisées (Appels d’offres ouverts ou restreints).



MO SERVICES Consult c'est aussi un accompagnement dans la structuration du mémoire technique qui, souvent dans l'analyse de votre offre , permet de faire la différence.



MO SERVICES Consult vous accompagne quand vous en avez besoin et sera « un figurant » de votre réussite.



Egalement Formateur à la Chambre des métiers de Limoges, MO SERVICES Consult vous accompagne dans la formation de groupes de salarié(es) sur les marchés publics en travaux, fournitures et services.



N'hésitez pas à me contacter en Messagerie.



Marc-Olivier NOEL

Dirigeant de MO SERVICES Consult



Mes compétences :

Gestion du personnel

Gestion administrative

Réponse aux appels d'offres

Marchés publics