Marc PALEY

MP Conseil, une réponse à la maîtrise des risques

Pourquoi maîtriser les risques ? Les enjeux sont multiples : humain, conformité règlementaire, confiance des parties prenantes, notoriété, rentabilité, pérennité de l’entreprise…

MP Conseil a plus de 20 ans d’expérience dans le conseil aux entreprises qui ont compris l’importance de ces enjeux.

Maîtriser les risques, c’est éviter que des évènements indésirables qui peuvent être lourds de conséquences pour une entreprise surviennent : accident du travail, arrêt de la chaîne de production, rupture dans la chaîne de livraison du client, injonction de l’administration, plainte d’un client ou d’un voisin, mauvais climat social ….

Les bonnes pratiques pour maîtriser les risques sont connues : analyse de risques, retour d’expérience, définition de règles et de procédures, formation, compétences, maintenance des équipements…

Mais mêmes les meilleures pratiques restent vaines si elles ne sont pas efficacement mises en œuvre au plus près du terrain, là où sont les risques

Leurs mises en œuvre exigent engagement de la part de l'encadrement et implication de la part des employés.

Le rôle de l'encadrement est clé dans le succès d’une démarche de maîtrise des risques, à tous les niveaux hiérarchiques, et exige du leadership à exercer au quotidien.

Lorsque les pratiques sont mises en œuvre au quotidien, cela signifie que les employés sont impliqués, que les mentalités ont changé et que la culture sécurité de l’entreprise est partagée par tous.