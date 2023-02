Bonjour, je suis un jeune développeur, passionné par la programmation en général et particulièrement ce qui touche à la programmation de site web!



Curieux et autodidacte, j'ai étudié les langages de programmation HTML, CSS, PHP.



J'ai également étudié le Javascript et Symfony dans sa 3éme version pendant ma reconversion de "Développeur Web".



Suite à l'obtention de mon diplôme de "Développeur intégrateur en réalisation d’applications web" je recherche désormais un poste de Développeur Web, afin d'améliorer mes connaissances dans ce domaine.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et ma motivation.



Mes réalisations sont visualisable directement en ligne sur "



Le code source de mes réalisation est consultable également sur mon compte GitHub "https://github.com/marcRaes"



Mes compétences :

Symfony

GitHub

JQuery

SASS

Découper, assembler et intégrer tous les éléments

Ajouter du contenu audio et vidéo en HTML5

Animer les pages web avec CSS3

Appliquer les standards du Web et les normes en vi

Construire un site web fluide s’adaptant à tout ty

Améliorer le référencement naturel en utilisant le

Faire réagir la page web en fonction des actions d

Se connecter à un service web pour exploiter des d

Programmer en orienté objet

Gérer les comptes utilisateurs

Concevoir un site maintenable grâce à la gestion d

Créer, gérer et afficher le contenu d’une base de

Mis en place d'une architecture MVC

CSS 3

Git

HTML5

JavaScript

Linux

Microsoft Windows

MySQL

PHP