Marc SARRASIN ENTREPRISE CERRVIS

Diplômé de l'ESTP et depuis 25 ans dans différentes Structures TP (Groupes et PME),

j'ai pu acquérir un large panel d'Expériences Techniques et Managériales

essentiellement dans le domaine des Réseaux (Secs & Humides).

Au contact quotidien avec les Bureaux d'études, les clients Publics ou Privés et les

Équipes terrain, je suis très attaché au côté Humain des métiers des Travaux Publics

qui véhiculent de fortes valeurs.

Mon souhait est de pouvoir me mettre à la disposition d'une Structure ou d'un Projet

pour sa Conception, son Développement, son Suivi et/ou sa Réalisation en

Production ou en Maîtrise dœuvre sur du moyen et long terme.

Le but est de s'adapter au mieux aux besoins, d'être réactif et efficace dans le cadre

d'une mission clairement définie en amont.