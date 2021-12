Marc Soldat COLLMAN SOLUTIONS

Nous aidons votre entreprise à répondre aux obligations réglementaires de la prévention des risques professionnels.



Nous axons notre intervention sur :

- La mise en place ou l'amélioration d'une démarche de prévention dans votre entreprise (Réponse réglementaire et amélioration continue sur le terrain),

- La préparation de l'édition des différents documents réglementaires (Outils de preuve et de suivi de la démarche),

- L'appropriation de la démarche de prévention par votre entreprise (Vous rendre autonome),



Nous vous fournissons une brochure relativement complète reprenant différents aspects :

- Rappel de la réglementation

- Explication des différents niveaux à atteindre sur la prévention des risques professionnels

- Méthodologie d'évaluation et de cotation en vue d'un pilotage efficace

- Aide à la mise à jour annuelle

- Fourniture de documents types.



Quel que soit l'état d'avancement de votre démarche et les choix stratégiques engagés, CollMan Conseil saura vous proposer une prestation personnalisée correspondant à vos besoins.



Mes compétences :

Réalisation d'applications informatique sur-mesure

Prévention des risques professionnels

Assistance à maîtrise d'ouvrage