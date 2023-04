Marc THOURET

Après une longue période en entreprise dans la technique, je suis passé progressivement au management. La complexité et la richesse des relations inter-personnelles m’ont amené sur le chemin du questionnement personnel.



Mon envie d’accompagner les personnes et de développer leurs possibilités, initiée en entreprise, s’est concrétisée avec la Gestalt-thérapie. Depuis 2008, j’accompagne des adultes dans leur cheminement face à leur questionnement ou leur souffrance.



Je me suis toujours intéressé à la complexité des interactions dans les groupes (famille ou entreprise) et lorsque la demande est faite pour un enfant, un couple, la famille, j’utilise l’approche systémique en complément de la Gestalt-thérapie.



En parallèle, je donne des cours à l'université ou en entreprise dans le domaine des relations inter-personnelles : management, communication, motivation, stress, conflit, ...



Mes compétences :

Management d'équipes

Formation professionnelle

Gestion de conflits

Accompagnement

Psychologie

Psychothérapie

Médiation