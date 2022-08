Marcel Cyrille LAMENU FOTSING

Ingénieur diplômé de TELECOM NANCY ( Ex ESIAL - École Supérieure d'Informatique et d'Applications de Lorraine) de l'université de Lorraine, je suis actuellement en poste en tant que BUSINESS ANALYST pour le projet de modernisation du système d'information de la Douane Camerounaise.



J'ai occupé pendant plus de deux années le poste de consultant décisionnel junior et j'ai travaillé sur les technologies Micorsoft BI, Myreport et BiBoard.



Sous la responsabilité d'un chef de projet et avec quelques consultants, nous avons montons l'entité BI SOMONE. Notre job est de mettre à disposition des tableaux de bord avec des outils open source, particulièrement la suite Pentaho BI et BIRT, chez des clients grands comptes qui nous font confiance.



L'Etat du Cameroun via le ministère des finances à signé un accord de partenariat public privé-PPP- pour la modernisation du Système d'information de la Douane Camerounaise. Ce projet va être réalisé par l'entreprise CAMPASS PLC avec laide de son partenaire technique coréen CUPIA, expert en conception de logiciel Douanier. Le but est de tailler sur mesure leur application UNI-PASS au contexte du Cameroun. Il va se dérouler en deux phases : implémentation et exploitation / Maintenance. Depuis près de 5 ans, je participe de manière active sur ce projet.



Mes compétences Fonctionnelles:

Force de propositions de solutions

Accompagnement du client

Bon relationnel

Travail en équipe et autonome

Adaptable et Enthousiaste

Gestion d'équipes

Analyse des besoins (fonctionnels et techniques)

Modélisation décisionnelle

Développement des lots d'alimentation

Développement des Reporting & Dashboard



Mes compétences techniques:

Développement : SQL, MDX, MDX, PL/SQL (Académiques), Java, Tomcat, Eclipse, Visual Studio,

Modélisation : BI, UML, MERISE

Systèmes : Windows 10, Linux, VMWARE, VIRTUALBOX

Environnement et outils Business Intelligence: Microstrategy, Informatica Power Center 10, MyReport (Data, Builder, Messenger, Center, Page), SSIS, BiBoard, Pentaho suite (Data Integration, Pentaho Analysis, Pentaho Report Designer),

SAP (Académiques), BO (Académiques),

Eclipse; NetBeans

Bases de données : SQL SERVER 200X, Oracle , MySQL, PostgreSQL 6

Suite office (Word, Excel, Power Point)