Marcel HUBERT

Directeur de centre de profit, management de transition, développement commercial, gestion grands comptes, direction de programme, repositionnement stratégique, coordination technique et fonctionnelle, organisation, optimisation coût et fonctionnement, gestion des partenariats, gestion des compétences,RH, enseignement.



Direction de programme : Generali pour le compte de STS Consulting, refonte SI Agents : 12 000 j/h ;

Management opérationnel: Sogeti-Transiciel, Sopra, Prologue, Bull - 25 ans d'expérience, jusqu'à 450 personnes ;

Coordination technque et fonctionnelle : Sogeti-Transiciel, Sopra, Prologue, Bull

Développement commercial : Sogeti, Prologue, SG2, Bull

Gestion grands comptes : Sogeti, Transiciel, Sopra, SG2, BULL

Organisation : Prologue, Transiciel, Sopra

Repositionnement et définition d'offres : Prologue, Transiciel, Sopra, Bull

Enseignement : chargé de cours et travaux dirigés, Univeristé de Pau et des Pays de l'Adour



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Banque de détail

Conseil

Direction de Programme

Épargne

Épargne salariale

Grands comptes

Infrastructure

Intégration

Moyens de paiement

PROGRAMME

Urbanisation

Virtualisation