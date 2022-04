Je suis Ingénieur Informaticien, Passionné et dévoué au travail.



Toujours à la quête de nouveaux challenges, je reste à l’affût de nouvelles avancées technologiques.



Je suis rigoureux dans mon travail et toujours déterminé



Mes compétences :

Développement web

Administration système

Developpement Frontend et et Backend ODOO