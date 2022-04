Marcel JOURNET est Consultant/Expert à INGÉROP. Il a plus de trente-cinq années d’expérience dans l’infrastructure ferroviaire et la conduite de projets de lignes nouvelles à grande vitesse (LGV) à la SNCF : LGV d’interconnexion et LGV Est. Il a rejoint INGÉROP en 2005 pour y développer l’activité ferroviaire, Marcel JOURNET y est intervenu notamment sur les projets des LGV Perpignan-Figueras, Sud Europe Atlantique, Montpellier-Perpignan, Poitiers-Limoges, Roissy-Picardie, Interconnexion sud et Bretagne pays-de-la-Loire.

Il continue à dispenser son expérience et assurer des formations sur le management des projets ferroviaires.





Mes compétences :

projets de lignes a grande vitesse