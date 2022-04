Marcel KABUNDI

Ancien magistrat dans l'ex-Zaire et professeur de droit agricole et forestier à l'Institut supérieur de Mbengemisa dans l'ex-Haut-Zaire (Province orientale), j'ai été agent de recherche au centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal. En sus, je fus professeur de droit correctionnel à la Faculté de Droit, section de droit civil, de l'Université d'Ottawa. J'ai été conseiller principal au Secrétariat du fonds de stimulation de l'innovation par l'apprentissage au Centre canadien de gestion qui relevait autrefois du bureau du Premier ministre du Canada. Depuis plus de 15 ans je travaille dans le domaine l'intervention, de la formation et de la gestion des programmes pour les minorités ethnoculturelles. Depuis juin 2010, je suis responsable de l'unité pénitentiaire au Bureau intégré des Nations Unies en Centrafrique .Enfin, je suis certifié pour évaluer le comportement des gens appelés à travailler avec des gens de diverses origines au niveau international.



