Marcel KOUAME AKA

Création d'une entreprise de conseil en voyages (essentiellement en voyages d'affaires). Il s'agit de prendre en charge l'aspect logistique (transport, hébergement), pédagogique (visite d'atelier, visite de lieux de production en général) et récréatif (animation, soirée) des déplacements de professionnels ou de particuliers.

Les déplacements de professionnels seront pris en charge par l'entreprise en vue de faciliter l'accès pour ces professionnels à des négociations d'affaires éventuelles avec les entreprises sur place. Par ailleurs il est envisagé de proposer ce type de prestation auprès d'organisme de formation.

Les déplacement des particuliers (association troisième âge, autres associations) ayant un caractère pédagogique ; visite d'usine mais aussi de caves à vin et de chocolaterie, de construction et réparation de navires, etc...



Mes compétences :

Bureautique

Cloud

CAO

Informatique

Marchés Afrique

MOOC

Qualité

Persuasion