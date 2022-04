Je suis titulaire d’un Brévet de Technicien Supérieur (BTS) option Maintenance des Systèmes de production (MSP) à l’Institut des Technologie et Specialités (ITES).

Grace à ma formation et au stage pratique de 8 mois effectués, j’ai acquis et perfectionné des compétences en electrotechnique, en mécanique industrielle, en organisation et en gestion de la maintenance. je suis donc a la recherche d'un stage de perfectionnement qui me rendra plus competitif



Mes compétences :

Microsoft Word