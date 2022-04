Marcel LE CLAIRE

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploi dans les domaines de l'Animation professionnelle, la formation aux métiers du travail social.

Militant associatif, je poursuis mon investissement dans ce milieu et actuellement, j’exerce la fonction de Directeur de séjours de vacances auprès de mineurs, dans le champ de l'animation volontaire.

J'ai un parcours professionnel varié et il me semble attractif!

Suis à l'écoute de vos conseils ,vos offres..





Mes compétences :

DSP