Mon nom est marcel lemieux et je vis présentement sur la rive nord de

montréal. je suis une personne responsable,dynamique et passionné.

j'ai toujours été travailleur autonome et j'ai monté quelques entreprises

dans ma vie en étant tantot administrateur,tantot vendeur,tantot producteur,etc etc. j'ai eu a dirigé plusieurs employés au cours de ma

carrière d'affaire.j'ai beaucoup d'entregent et j'ai aussi un grand respect

pour autrui.je communique facilement et rapedement avec les gens

peu importe leur allégence ou leur statut dans la société.



après toutes années a travailler comme travailleur autonome et rendu

maintenant a 62 ans j'aimerais trouvé un emploi au niveau de la vente

ou comme gestionnaire ou comme conseiller pour une entreprise en

pleine progression.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Management

Merchandising