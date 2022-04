Marcel MANTIONE

La psychanalyse m'a permis d'étoffer une pratique médicale de psycho-somaticien.

La fréquentation de l'Ecole du Louvre et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ont élargi ma vision esthétique et sociologique.

La pratique de l'Art m'a fait pénétrer dans l'intimité de la Création artistique et le mystère de ses lois. C'est ce que j'ai fait dans les Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Des prix sont venus couronner cette pratique.

J'ai participé à de nombreuses expositions en France et à l'étranger ( Paris, New York, Londres, Shangaï ).

J'ai créé un nouveau courant artistique : ''La Trans-Meta-Peinture''



Des associations ont sollicité ma participation à leur Conseil d'Administration :

Les Amis du Salon d'Automne ( Paris ),

Les Amis du Musée Fabre ( Montpellier ),

L'Académie Internationale des Arts et Lettres, dont je suis le Président pour le Languedoc Roussillon.



Des artistes plasticiens ont fait appel à moi afin de présenter leurs oeuvres sous leurs différents aspects : pictural, historique, psychosociologique, en passant par les influences spirituelles et philosophiques.



Mes compétences :

Art

Conseil

Peinture

Psychanalyse

Salon

Sculpture