Marcel MBANTI NDOM

Après avoir appréhendé des études en Droit de transport maritime en 3eme année Licence à l’université de douala, j’ai su consolider ces connaissances théoriques à une formation professionnelle parallèle qui me donnera plus d’aptitudes dans le secteur du transit.

Disposé à travailler sous pression,integrité et loyauté sont les termes qui me qualifient en entreprise.



Mes compétences :

Etc..

Chargé de clientèle

Dynamics CRM

Dédouanement import -export

Microsoft Word

Microsoft Excel

Maintenance informatique