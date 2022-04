Marcel MOREL

Issu de l'école d'électricité de Genève où j'ai suivi avec succès une formation de mécanicien-électronicien.

Technicien confirmé en SAV de machines industrielles, j'ai plus de 20 années d’expérience sur le terrain.



è A la recherched'opportunités et de nouveaux challenges



Durant ces années j'ai traversé toute les étapes de l'évolution des machines dotées auparavant de commandes numériques personnalisées et composées de cartes électroniques montées par l'entreprise à ce jour où les machines sont dotées de commandes existantes sur marché.



Je suis donc capable de dépanner aussi bien une carte électronique elle même avec un schéma qu'une machine équipée d'une commande actuelle.



è Je suis axé "Recherches de Solutions"



Ma facilité de discernement m'a beaucoup aidé, certains disent de moi que j'ai du flair !