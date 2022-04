Marcel MULLER

Avoir des compétences ou être compétent !



De part mon ancien métier de photographe, j'ai appris à regarder et à analyser avant de déclencher.



Pour amener votre entreprise vers la réussite , mon expérience vous sera utile .



Chef d'entreprise pendant 25 années, j'ai développé mon commerce à la fois en magasin et sur internet .

Mon chiffre d'affaires était de 3,5 M€ / an, dont 80% sur le net ! J'étais sur le web avant que Google existe !

Vente de matériel photo, hifi, vidéo et multimédia, reportages photos, sorties et formations photos sur le terrain avec clients. Organisation de soirées thématiques.

J'ai créé il y a quelques années la page Facebook : j'aime Toulon et sa région .