Marcel NGUESSAN

Expert-comptable diplômé de l'Etat français, j'exerce en Côte d'Ivoire en qualité d'Expert-comptable et commissaire aux comptes dans mon cabinet. En plus de cette qualification, je suis diplômé d'un Master en intelligence économique et communication stratégique de l'université de Poitiers.

A la suite de mes études, j'ai travaillé en cabinet d'audit notamment à KPMG Abidjan, Cercle Abidjan et Ebur Fiduciaire pour ensuite entrer dans le domaine bancaire où j'ai travaillé en qualité d'auditeur interne à la BACI. Après 3 ans à la BACI, j'ai intégré le CREPMF UMOA qui est le régulateur du marché financier de la zone UEMOA à l'instar de l'AMF en France. J'y ai passé 3 ans dans cette prestigieuse institution avant de m'installer comme Expert-comptable indépendant.



Mes compétences :

Audit

Diagnostic d'entreprise

Comptabilité

Intelligence économique

Finance