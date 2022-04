Je crée une société Solaris RDC qui va vendre des groupes électrogènes solaires aux entreprises de tout les secteurs. Bientôt, grâce à cette technologie, les antennes relais de télécommunications, les banques et même les hotêls pour s'implanter partout et n'aurons plus de problème d'électricité.



Mes compétences :

Écologie

Entrepreneur

Éolien

Solaire