Je suis Marcel Obedji, né le 20 Août 1993 et titulaire du Brevet de Technicien Supérieur en ressources humaines et communication. Et ne pouvant pas parler de formation effective sans la moindre phase pratique, nous vous proposerions des offres de compétences dans le domaine de la communication, et au poste d'assistant du personnel et bien d'autres. le plus important n'est point l'age et la taille mais ce que nous sommes capables de développer et d'apporter a votre dynamique entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel