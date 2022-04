Marcel PADONOU

Ingénieur système et réseau polyvalent domaines de l'administration système et réseau.

Je propose mes compétences et mon expérience pour la réalisation de vos projets et/ou l'infogérance de vos infrastructures dans des environnements systèmes Linux et Windows.

J'interviens sur des problématiques de serveurs, de réseau, d'hébergement web services associés.



Mes compétences :

Plesk

Postfix

Exim

Dovecot

Roundcube webmail

DNS BIND

Asterisk

Linux (Fedora, Ubuntu, Debian, RedHat, Gentoo)

Python (scripting)

Virtualisation

Proxmox