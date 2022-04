Marcel PATULACCI

J'aime mon travail et mes loisirs y sont souvent liés. J'aime sortir avec mes collègues, que ce soit pour aller faire la fête ou une partie de pétanque en plein soleil.



Mais je suis toujours concentré sur ma mission et n'hésite pas à agir même en dehors du service pour défendre un brave concitoyen qui serait menacé par un voyou.



Loin de ma région natale, la Champagne crayeuse, je suis célibataire et vis en collocation avec d'autres gendarmes.



Mes compétences :

Relationnel

sens du relationnel