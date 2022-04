Marcel Paulin TCHATAT

Qui sommes nous?



Manic consulting est une ingenieurie de Conseils et de Management des Entreprises. Ses missions ont aussi vastes que possible en fonction des besoins et des marchés que notre aimable et exigente clientèle nous confère.



En effet, nous intervenons en:



- Marketing - Fiscalité - Comptabilité - Informatique - Management des sociétés et RH - BD de spécialistes dans diverses filières d'ingenieurie - Formations - Recyclage - Divers...



Notre assistance est aussi précise qu'éfficace en fonction des besoins soumis à notre analyse.



Nous vous disons une chose: Les affaires, c'est tout sauf le hasard ! Faites toujours confiance aux spécialistes. Soit vous faites avec eux - soit, vous garantissez votre propre banqueroute...



Efficacité - Tenacité - Engagement - Détermination - Courage - Organisation - Objectisation - Précision - Imagination - Innovation - prospective...Sont des mots riches de signification que nous partageons avec notre clientèle pour leur assurer un service de qualitè.



Quelque soit le temps - La distance et l'espace, En ligne (web) ou au téléphone. Nous préservons les acquis et assurons le succès des opérations de nos clients.



Faites nous confiance et vous serez absolument satisfaits !



Pour MANIC

Marcel P. TCHATAT

Manager

GSM: +237 99 49 48 44

Fixe:+237 33 02 89 67

@: maniconsulting@gmail.com



Mes compétences :

Audit

Base de donnée

Consulting

Contrôle interne

Planification

Recherche

Restructuration

révision

Vulgarisation