Marcel RAMAHAIMANDIMBISOA

Au début en fin de l’année 2010, dans ma carrière en Santé Publique et Communautaire, c’était timidant de commencer en tant qu’infirmier dans la santé maternelle, précisément en Planification Familiale, surtout dans les zones où la pudeur devant un homme, était encore très marquée. C'est une domaine diversifié et qui évolue rapidement et exige particulièrement la collaboration entre les acteurs dans des beaucoup de disciplines (sociales, santé, économiques,…).

Pour moi la passion par nos travails journaliers, les empathies et/ou les envies d’aider devant nos semblables qui sont nos patients ou nos clients AVEC les enseignements et formations, les réalités et la situation actuelle dont Notre Pays s’y trouve me suffit et me convint de ne jamais renoncer.

Les périodes qui m’ont fait tellement de joie, dommages, ce sont dans les moments les plus difficiles que j’ai puisse me voir et voir mes collègues tellement excités de donner à maximum les efforts et qui ne sont pas si grands dans ce qu’on a pu faire et acquérir de nos études et formations/compétences et aussi de nos jeunes expériences que ceux qu’on a fait ont puissent y contribuer à apporter une solution qui pouvait aider nos malades pour leurs santé.



Mes compétences :

Humanitaire