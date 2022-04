Marcel Samba NDIONE

Etudiant en Master2 j'ai suivi des études en sciences juridiques plus précisemment en Gestion des Affaires Juridiques. J'ai été controleur au niveau de la CEDA lors des élections présidentielles de 2007 et des élections législatives. Par ailleurs j'ai eu à faire des stages dans différentes structures à l'instar de la SENEGAMBIE VOYAGE comme commercial; HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU dans la D.A.R.H et au Centre Culturel Régional comme moniteur. J'ai soutenu au mois de Septembre passé et le thème porte sur : L'intervention du juge dans les sociétés commerciales le cas de la société anonyme ( SA ).