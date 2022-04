Marcel SAMBO

Chere Lectrice, Cher Lecteur,





J'ai toujours aimé raccompagner mes amis en voiture, quand ils sont loin de leur domicile;

j’éprouve un grand plaisir à le faire. C'est un peu dans mes tripes:

L'amour de rendre service associé au plaisir de la conduite et du voyage.



Dernièrement, J’étais invité chez des amis à Provins. En fin de soirée, deux amies devaient prendre le train à la gare Saint-Lazare pour rentrer chez elles à Mantes-La-Jolie, .je me suis proposé de les y amener.

Arrivées à la gare Saint-Lazare, Elles ratèrent leur train: eh bien! Avec un large sourire, je leur ai proposé de les ramener à Mantes!

Mais Je parle aussi de l'amour de voyager: oui, c'est exactement cela. L'amour du voyage!

Surtout quand on habite une ville aussi pleine de grâce que Paris, où l’activité artistique et culturelle foisonne.

Car cela aussi, ça m'a donné l'envie de démarrer mon activité professionnelle de transport :

Savoir L'Amour de Paris et de ses monuments, et d’être en quelque sorte une interface entre ses touristes et Elle-même avec ses habitants!

Devenir en somme le médiateur de l’esthétisme et du raffinement : ceci revêt pour moi une joie intense!



C'est d'ailleurs à cette occasion que l'envie d'avoir ma propre société de transports est née, du fait même de ses déplacements dans une capitale parisienne où j'étais tous les jours émerveillé par la richesse architecturale de ses monuments et le foisonnement de ses visiteurs: car mon lieu de travaille n'était pas moins que la Grande Poste de la rue du Louvre, à deux pas du musée qui porte le même nom!



Souvenez-vous que j'aime pardessus tout être une interface entre les peuples et les cultures.

Un médiateur entre gens de divers horizons!

C'est aussi la vocation de Paris.

Je suis bilingue anglais-français et ai multiplié les voyages en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis), en Europe et Aux Caraïbes.

Je prenais plaisir ( et encore aujourd'hui) par le passé à jouer les guides improvisés quand mes amis d'outre-atlantique venaient me visiter, ou plutôt venaient visiter Paris! Car Leur amour pour Paris est intense, passionnel.

Il nous faut leur offrir un service de qualité, à la fois à la hauteur de leur exigence, et, il faut bien le dire aussi, digne de Paris, qui mérite aussi l'excellence de sa réputation.



C'est pourquoi, Dans nos véhicules, journal quotidien à bord, eau fraiche, wifi gratuit sont autant d'expressions du plaisir de bien accueillir nos hôtes, quelque soit leur provenance.



Nous avons été amenés à faire des déplacements proches ou lointains (aéroport de Beauvais-Tille), et sommes prêts à faire encore plus, si cela est nécessaire, pour leur plus grand plaisir, et le vôtre aussi, chers lecteurs.



Marcel SAMBO

Anniversaire : 28 novembre



SAMBO TRANSPORTS

No Siret : 514 459 915 00037

Tel. 09 51 48 79 39

Portable professionnel: 06 67 02 66 94



*Site web: SATIM-VTC.COM

*Mail : contact@satim-vtc.com

*Site et Adresse mail seront operationnels d'ici 1 mois environ

(decembre 2014 - janvier 2015)



Mes compétences :

Transport

facilite d'interpretation Anglais-Francais