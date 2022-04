Marcel SCHUPPLI

En charge de services et de départements informatique (développement, technologie, infrastructure, réseaux, sécurité, services) dans 7 pays pour des durées de 3 à 5 ans. Affecté pour des projets spécifiques de plusieurs semaines dans plusieurs pays d'Afrique, du Moyen Orient, de la Scandinavie et de l'Europe de l'Est. Responsable de l’infrastructure technique et de la sécurité ainsi que de la téléphonie pour de nombreux projet de GREENFIELD et BROWNFIELD.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'ouvrage

Services généraux

Coordination de projets

Gestion de projet

Informatique

Sécurité incendie

Évaluation environnementale

Sécurité informatique

Santé au travail

Coordination

Sécurité au travail

Conduite de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de