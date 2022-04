Je cherche pour l'Espagne ( Marbella ) un Web Master developer capable de terminer un site Web destiné à de la vente en line. Une connaissance avérée en developpement de sites Web ( syst les + courant) contacter Marcel Siku +34/664.100.423. theguest2000@hotmail.com Merci.



Indépendant depuis de nombreuses années, je me suis retiré en Espagne ( Marbella ) pour me lancer dans un nouveau défis !... Celui de créer une start-up dont l'activité se situe dans le domaine du commerce en ligne ( e-commerce ) et plus exactement de la vente sur enchères, mon programme devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2010 et afin de m'assurer d'un impact médiatique fort et lancer nos première campagnes en communication je suis à la recherche de partenaires sérieux désireux de participer à notre programme.

Toutes aides émanant de personnes accoutumées à la communication, au marketing et diffusion en ligne, sont les bienvenues.

Toutes offres de partenariat exprimées seront considérées mon nº de téléphone est le 0034 ( espagne ) 664.100.423. émail : theguest2000@hotmail.com



Mes compétences :

Déterminé

Ouvert aux autres

Perspicace