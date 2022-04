Marcel Soucis LOUFOUA NGOMA

Agissant comme Géotechnicien dans divers grands projets notamment des routes, autoroute, échangeurs, grand pont, bâtiments et bénéficiant d´une expérience professionnelle où j'ai eu à acquérir hormis ma profession une maîtrise pratique et théorique des travaux de Génie civil pour travailler aussi bien en Entreprise, qu'en Bureau d'étude :

- En entreprise (projet d'exécution, conduite, coordination, organisation et estimation des coûts des travaux - élaboration des attachements) ;

- En Bureaux d'études (études, planification, suivi du respect du Plan Assurance Qualité - suivi et vérification des travaux - vérification des attachements et des décomptes - élaboration des rapports mensuels et trimestriels - correspondances administratives et PV de réunion).





Mes compétences :

